Počistimo svoje telefone

Vračamo se k temi, ki smo jo sicer že obdelali, a ker smo v zadnjih tednih prejeli kar nekaj dodatnih vprašanj, bomo prvi zapis podkrepili z nekaterimi uporabnimi nasveti. Ukvarjali se bomo z mobilnimi in pametnimi telefoni, tj. napravami, ki jih od vseh zagotovo najpogosteje uporabljamo, čeprav zanje tudi najmanj skrbimo.

Številne raziskave so dokazale, da vsak dan prihajamo v stik z različnimi gojišči bakterij. Ta se razvijajo predvsem na površinah, ki jih najpogosteje uporabljamo tudi zato, ker si preredko umivamo roke. Med najbolj umazanimi so tako daljinci, kljuke in ročaji (npr. hladilnika, vhodnih vrat, kopalniških omaric, držaji na avtobusih itd.), gobice za pomivanje posode, stikala, kuhinjske površine, na katerih pripravljamo hrano, nakupovalne vrečke iz blaga in vse torbice in nahrbtniki, ki jih običajno odlagamo čisto povsod, tudi na tla, in jih skoraj nikoli ne umijemo ali vsaj pobrišemo. Daleč najbolj umazani pa so naši telefoni in kljub temu jih zelo redki čistijo, številni pa se čiščenja lotevajo na napačen način. Če ste še vedno prepričani, da vaš telefon vendarle ni tako umazan, pomislite, kaj vse počnete z njim na dnevni ravni. V roke ga vzamete petdesetkrat, morda stokrat, ne da bi si prej umili rok. Med pogovori praktično pljuvate vanj, redno ga podajate drugim, ki ga še dodatno omastijo s svojimi prsti in na njem pustijo vsaj nekaj kapljic svoje sline. Nato ga polagate na mizo, pult, javno površino, vržete ga v torbo, žep, ipd. Ali ste še vedno prepričani, da je čist? Na njem pa se ne nabirajo zgolj bakterije, male reže se hitro napolnijo s prahom in poleti še s peskom in soljo. Občasno nanj še kaj polijemo, tako da če bi ga v laboratoriju postavili pod mikroskop, bi na njem odkrili zelo živahno kraljestvo najrazličnejših mikroorganizmov.

Dnevna rutina

Telefone je zato potrebno redno čistiti. Najbolje je, da to opravimo takoj ob povratku domov, ko gremo v kopalnico, da bi si umili roke. Postopek traja manj kot minuto in je zelo enostaven.

Ohišje lahko očistimo s katerimkoli čistilnim sredstvom, občutljivo površino zaslona pa raje najprej pobrišemo z vlažno krpico iz mikrofibre in nato s posebnimi antiseptičnimi robčki za pametne telefone. Najbolje je, da na zaslon zalepimo dodatno zaščitno plast, ki ga bo ubranila pred praskami, to pa lahko očistite z navadnimi sredstvi, ki vsebujejo do največ 70-odstotkov alkohola.

Če za pogovore uporabljate slušalke, očistite še te, vendar ne le del, ki ga vtikate v ušesa, ampak celoten kabel.

Da bo redno čiščenje še bolj učinkovito, je dobro, da se otresemo nekaterih razvad:

telefona ne nosimo s sabo v kopalnico in na stranišče (socialna omrežja pregledujmo raje kje drugje),

ne polagamo ga na javne mize, stole, klopi in druge površine na javnih mestih,

ne delimo ga z drugimi, če želimo komu nekaj pokazati, mu pomolimo telefon pred oči,

umivajmo si roke pred in po hrani, obiskom veceja, trgovine, javnih prevozov ...

Tedenski postopki

Vsakih nekaj dni oziroma enkrat na teden pa je dobro, da se lotimo globljega čiščenja. Izklopimo telefon in snamemo ovitek. Če je ta plastičen, ga umijemo s toplo vodo in milom ter ga osušimo. Če je iz materiala, ki ne prenese vode, ga enostavno obrišemo z vlažno krpo, ki smo jo prej pošpricali z razkužilom. Sledi kirurško delo: vzamemo ušesno palčko in očistimo vse reže, v katerih se je nabrala umazanija, ter gumb za zaklepanje. Morebitne madeže na steklu odstranimo s krpo iz mikrofibre in ne s papirnatimi brisačkami, saj ga lahko te popraskajo. Ko postopek zaključimo, napravo obrišemo do suhega in jo pustimo izključeno vsaj za 15 minut. V tem času vzemimo v roke knjigo in pozabimo na tehnologijo.