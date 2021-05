Podvojili prihodke in število zaposlenih

Podjetje TNG Oprema s sedežem v Sežani je v četrtek prejelo nagrado, ki jo vsako leto podeljuje časnik Finance, za najpodjetniško idejo. Do izbruha pandemije so v podjetju prodajali opremo za telovadnice in fitnese, v covidni dobi pa so hitro preusmerili prodajo k ljudem, ki telovadijo na domu. S hitro prilagoditvijo novim razmeram so podvojili prodajo in število zaposlenih. Med temi so tudi Slovenci iz Italije.

Drži, kar piše na spletu, da je podjetje nastalo leta 2015 z vložkom 7500 evrov?

Da.

In kolikšen je vaš promet po šestih letih?

Lani smo s prodajo zaslužili 5,5 milijona evrov, po načrtu bi letos morali 7,3 milijona, a verjetno bomo ta cilj presegli.

Prodajate opremo za funkcionalno vadbo oz. opremo za telovadnice in fitnese. Kaj se je v vašem podjetju zgodilo lani, potem ko je postalo jasno, da bodo fitnesi in telovadnice dlje časa zaprti?

Naredili smo velik preobrat. Naše stranke so bile do takrat predvsem telovadnice, zato smo se morali preusmeriti k domačim telovadnicam. Povpraševanje je bilo veliko. Na nas so se obrnili tako tisti, ki so nas poznali že od prej in so želeli še naprej trenirati po programu vadbe. Ti so naročali opremo, s katero so lahko z vadbo nadaljevali tudi doma. Tem strankam pa so se pridružile nove. Glede na to, da se je veliko poudarjalo pomen zdravega življenja v karanteni, so pri nas začeli kupovati tudi taki, ki so začutili potrebo po vadbi.

Kaj ste največ prodajali v tistih mesecih preobrata?

Ljudje so kupovali predvsem osnovne pripomočke, recimo jekleno strukturo za odlaganje olimpijskih palic, seveda tudi olimpijske palice in kolute, pač, osnovno opremo za vadbo doma.

Ste med kupce pridobili tudi poklicne športnike?

Da.

Če ni poslovna skrivnost, lahko koga imenujete?

Seveda. Presenetil nas je Philippe Coutinho, nogometaš Barcelone. Večkrat se zgodi, da nam pišejo kakšni »influencerji« in prosijo, naj jim opremimo domači fitnes, češ da imajo po deset tisoč sledilcev na socialnih omrežjih. Coutinho pa se je oglasil na zelo preprost način. Pisal nam je po Instagramu: »Hello, my name in Philippe, I live in Barcelona ...« (Zdravo, ime mi je Philippe, živim v Barceloni). Zanimalo ga je, kakšni so dostavni roki.