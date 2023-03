Pogasili požar nad Maniagom

Po minulem požaru, ki se je vnel v ponedeljek, 13. marca, na območju občine Kluže na Videmskem in so ga nato istega dne zvečer pogasili, je danes v popoldanskih urah zagorelo v kraju Dandolo nad Maniagom na Pordenonskem. Ogenj je na širšem območju zajel povečini travo in grmičevje, pri čemer se je zaradi vetra še dodatno širil. Na delu so bili gasilci in gozdarska policija, ki so na pomoč poklicali še prostovoljce civilne zaščite iz Maniaga. Na območju je sicer, kot povsod v FJK, sinoči in ponoči deževalo, vendar je bila količina padavin, za razliko od Videmske in Goriške, zelo skromna.

Požar so malo pred 20. uro pogasili.