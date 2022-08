Pogrešanega 72-letnika na Triglavu našli mrtvega

Policija preklicuje iskanje pogrešanega pohodnika na območju Triglava. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so 72-letnega moškega iz okolice Maribora našli mrtvega med iskalno akcijo gorskih reševalcev in Letalske policijske enote.

V sredo okoli 13. ure je bil na Triglavu, sestopil je v smeri doma Planika. Od tam naj bi odšel proti Vodnikovemu domu in naprej proti Pokljuki, sestopil pa naj bi sredi dneva. Od 16. ure naprej se svojcem ni več oglasil. Iskalna akcija policistov je stekla že včeraj, danes pa so teren pregledovali gorski reševalci, vodniki reševalnih psov in policijski helikopter.

Pohodnika so opazili iz helikopterja, okoliščine pa kažejo, da se je na poti iz Planike proti Pokljuki izgubil in med hojo padel po zahtevnem terenu v smeri Velega polja.