»Pohod na Rim tokrat v belih srajcah in kravatah«

Drugi mandat v senatu se je za senatorko Demokratske stranke Tatjano Rojc začel v znamenju grenkobe, kot je sama povedala. Ni navdušena nad izvolitvijo Ignazia La Russe za predsednika senata, o govoru Liliane Segre pa je dejala, da je bila to »velika lekcija politike in ustavnega prava«.

Kam so vas posedli v senatu?

Danes sem na željo kolegov sedela v prvi vrsti, a sedežni red še ni dokončen. Določili ga bodo prihodnji teden, po oblikovanju senatnih skupin.

Nasproti vas je na skrajno desni strani, prav tako v prvi vrsti, sedel Roberto Menia.

Videla sem ga. Nisva se pozdravila.

Kako so glede na manjše število članov senata prerazporedili sedežni red?

Sedeli bomo bolj proti sredini dvorane, zadnje vrste in tiste na skrajnih robovih pa bodo prazne.

Kdaj ste opravili postopek registracije?

Včeraj (v sredo, op. nov.). Bila sem sama! Dvorana Nassiriya je bila popolnoma prazna, ker so ostali prišli zjutraj, tako da sem hitro opravila.

Kako poteka registracija?

Fotografirali so me, sliko potrebujejo za dokumente, denimo za parlamentarno izkaznico, za službeni potni list in izkaznico za glasovanje. Dobila sem tudi kup papirjev, ki jih moram izpolnjene vrniti za celo vrsto birokratskih postopkov. Prejela sem še poslovnik senata in izvod italijanske in evropske ustave.

Drži, da se morate v senatu zglasiti z nekim telegramom?

Da. Osebno sem sicer od tržaške prefekture prejela mail s pozivom, naj se zglasim v senatu. Poklical me je tudi prefekt, da bi mi čestital.

So vam že dodelili pisarno?

Še ne.

Ste v senatni kavarni, t. i. buvette, že popili kavo? Je še poceni?

Sem. Osebje je kot vedno zelo prijazno in pozorno. Cene so ostale nespremenjene, kava stane 80 centov. Je pa slaba. Raje jo pijemo v kavarni Sant’Eustachio za senatom, kjer je kava odlična in še vedno stane en evro.

Kako bi sklenili vtise po prvem dnevu?

Hm, precej grenkobe. Če pomislim, da bo vlada nastala ravno okrog 28. oktobra, kot so nakazali, to pomeni, da tokrat ne bo potreben noben pohod na Rim v črnih srajcah, saj je bil pohod že opravljen. V belih srajcah in kravatah.

Bi komentirali govor Ignazia La Russe?

Je izkušen in prekaljen politik. Ve, da mora v nagovoru pokazati, da bo super partes, kar od njega zahteva položaj, na katerega je bil izvoljen.

Mislite, da bo res?

(smeh) Pustimo se presenetiti.