Turistka na Bovškem zgrmela v Sočo

Včeraj okoli 16. ure je v naselju Soča na Bovškem v reko Sočo padla ameriška turistka in se hudo poškodovala, poročajo Primorske novice.

Po doslej zbranih podatkih je 57-letna državljanka Združenih držav Amerike hodila po pešpoti za mostom pri Velikih koritih Soče proti strugi reke Soče, za njo je hodil njen 67-letni mož. Po približno desetih metrih hoje ji je zdrsnilo, zaradi česar je padla po približno dva metra strmi brežini, nato pa še približno 12 metrov v globino v reko Sočo. Pri padcu je utrpela poškodbe glave.

Na srečo je bila v bližini plavalka, ki je poškodovanko, obrnjeno z obrazom v vodi, obrnila in ji nudila pomoč. Na pomoč je nato priplaval še drugi plavalec, kasneje pa tudi njen mož. Skupaj so jo uspeli spraviti na breg reke Soče. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec in gorski reševalci GRS Bovec. S pomočjo vrvne tehnike so poškodovanko dvignili iz struge ter pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin pri njeni oskrbi. Poškodovanko so v nadaljevanju prevzeli člani Helikopterske nujne medicinske pomoči in jo s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.