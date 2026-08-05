Krška nuklearka bo danes ponoči začela zmanjševati moč reaktorja

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save danes ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80 odstotkov, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz Neka.

Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, so zapisali. To predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči tri stopinje Celzija.

V zadnjih mesecih visokih temperatur je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjala obratovanje na polni moči z uporabo sistema hladilnih stolpov ter vseh ostalih razpoložljivih sistemov in komponent elektrarne.

Vodo iz Save uporablja v tretjem hladilnem krogu, namenjenem odvajanju toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo in jo je treba odvesti v okolje.

Če se bodo hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bodo moč reaktorja dodatno zmanjšali. Elektrarna bo znova obratovala s polno močjo, ko bodo pogoji to omogočali, so napovedali.

Dodali so, da nuklearka zanesljivo obratuje od zaključka remonta novembra lani in je danes dosegla 280 dni neprekinjenega obratovanja. Zaradi omejitev, povezanih s temperaturo in pretokom Save, je nazadnje obratovala z zmanjšano močjo leta 2003. Takrat so morali moč zmanjšati za več kot tri mesece.

Obdobje do popolne zaustavitve Neka bi po pojasnilih predsednika uprave Neka Gorazda Pfeiferja trajalo teden dni. Kot je še pojasnil v ponedeljkovi oddaji Odmevi na TV Slovenija, bi vnovičen zagon do polne moči vzel dan ali dva.

Izpostavil je še, da z elektrarno ni nič narobe ter da je vse, kar potrebujejo, dober pretok Save in nižja temperatura reke. »A kot napovedujejo meteorologi, vsaj 14 dni ne vidimo možnosti, da bi se reka Sava hudo spremenila v načinu pretoka in temperaturi,« je opozoril.