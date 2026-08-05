Morske cvetače preplavile obalo in Tržaški zaliv (VIDEO)

Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo, je za STA opozorila Andreja Ramšak z morske biološke postaje Piran.

Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Podobno se dogaja tudi v morju pred Trstom, na kar so v preteklih dneh opozorili strokovnjaki naravnega morskega rezervata pri Miramaru.

Kopalci na slovenski obali te dni v morju redno opažajo izjemno slikovite meduze. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo gre za vrsto Cotylorhiza tuberculata, znano kot morska cvetača. »Vrsta je zelo slikovita in jo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temno zelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki,« je videz klobučnjaka natančno opisala za STA. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge.

Morske cvetače se v slovenskem morju sicer pojavljajo že dvajset let. Biologi redno opazovanje teh klobučnjakov neposredno povezujejo s podnebnimi spremembami in toplejšim morjem. »To je namreč edina vrsta klobučnjakov, ki ima simbionte, zato ji topla in sončna poletja zelo ustrezajo,« je pojasnila Ramšak. Množične prizore in subjektiven občutek, da je morje polno meduz, pa strokovnjakinja pripisuje predvsem naravnim ciklom vrste in morskemu toku. Meduze se namreč redno združujejo v gruče. »Zberejo se na kupu, kadar jih nanesejo tokovi, ali pa ob razmnoževanju, saj morajo samci in samice najti partnerja,« je še pojasnila.