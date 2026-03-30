Pohodnik zdrsnil po zasneženem pobočju

Gorski reševalci iz Vidma so včeraj posredovali na območju občine Pušja vas, kjer se je na sedlu Maleet v Julijskih predalpah poškodoval pohodnik, ki se je vzpenjal na Lopič. Na zasneženem pobočju je zdrsnil v globino kakih deset metrov, pri čemer si je pri zaustavitvi padca zlomil gleženj. Na pomoč je poklical drugi pohodnik, ki je bil z njim. Oba sta bila sicer primerno opremljena, saj sta imela cepin in dereze.

Priletel je reševalni helikopter, s katerega so se spustili reševalci. Naložili so ga na reševalni evakuacijski trikotnik in ga z vitlom potegnili na helikopter. Prepeljali so ga v tolmeško bolnišnico.