Trieste Estate z več kot 300 dogodki po Trstu in Krasu

Od 4. junija do 31. avgusta bo Trst znova utripal v ritmu poletnega dogodka Trieste Estate. Mesto se bo za tri mesece spremenilo v veliko odprto prizorišče z več kot 300 dogodki - od koncertov svetovno znanih glasbenikov in gledaliških večerov do filmskih projekcij in festivalov v mestnem središču, na Krasu in po različnih mestnih načrtih.

Letošnji program so predstavili včeraj v Skladišču 26. Poletni dogodek bo stal 1,1 milijona evrov: 677 tisočakov bo prispevala občina iz občinske blagajne, približno 420 tisoč evrov pa bodo zagotovili iz naslova turistične takse. Kljub nekoliko nižjemu proračunu kot lani organizatorji obljubljajo, da bo letošnja izvedba bogatejša. Dogajanje bo razpršeno po številnih lokacijah: od Velikega trga, Gradu sv. Justa in pomola Audace do mestnih parkov, muzejev, različnih četrti in kraških vasi.

Na sporedu bodo tudi festivali, kot so TriesteLovesJazz, Approdi, Ave Ninchi, Cinema Nordest, Operetni festival, ShorTs, Triskell ... Dobro bo poskrbljeno za ljubitelje zgodovine, arheologije, glasbe, pa tudi za otroke in filmofile, so napovedali na včerajšnji predstavitvi. Muzej J.J. Winckelmann bo letos postregel s širšim naborom kulturnih dogodkov kot v preteklosti. Gledališko prireditev Let’s Play so tudi letos oblikovala tri gledališča, med njimi tudi SSG. Njihove predstave bodo potekale na dvorišču Mestnega muzeja Sartorio. Prva predstava bo na sporedu 4. junija ob 21. uri.

Posebno pozornost bodo namenili tudi koncertom Na Velikem trgu. Prvi veliki koncert bo 24. julija, ko bo nastopil mednarodni znani DJ, ki bo koncert ponovil 26. julija. Vrhunec poletja pa bo 25. julija, ko bo na Velikem trgu nastopila britanska skupina Gorillaz. Oder bo postavljen neposredno ob morju, obratno kot ponavadi, za oba velika koncerta pa bo občina namenila približno 350 tisoč evrov.