Temperature so ob okrepitvi anticiklona pričakovano poskočile. Najtopleje v deželi je bilo včeraj v Gradišču, kjer se je živo srebro povzpelo do 28,7 stopinje Celzija. Povsod je bilo toplo, ob burji je temperatura tudi na Tržaškem presegla 27 stopinj Celzija.

Današnje temperature so v primerjavi z včerajšnjimi ob isti uri še nekoliko višje, povečini za nekaj manj kot stopinjo Celzija. Živo srebro se je do 13. ure povzpelo najvišje v Ariisu na Pordenonskem, kjer so namerili 29,6 stopinje Celzija, na Goriškem pa povečini nekaj več kot 27 stopinj Celzija. Ob 13. uri je bilo natanko 27 stopinj Celzija tudi v Trstu in Zgoniku. Poletne temperature že vabijo na morje, v turističnih krajih se na plažah pojavljajo prvi kopalci.

Danes bo pretežno jasno in za ta čas zelo toplo. Burja bo oslabela in povečini ponehala.

Jutri bo vreme podobno.

V sredo in četrtek bo zlasti v popoldanskih urah nekaj več nestanovitnosti in bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najmanj pogoste in verjetne bodo ob morju. Čez dan bo za stopinjo ali dve manj vroče. Občasno bo pihala burja.