Tropske noči namerili v več krajih nad 1000 metrov nadmorske višine

Tropske noči so na Agenciji RS za okolje (Arso) zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki so postavljene nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli in je postavljena na 1495 metrih. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu.

Gre za podatek, ki potrjuje izrazitost letošnje vročine.

Kot so pojasnili, o tropski noči govorimo, ko se med 22. uro prejšnjega dne in 22. uro izbranega dne temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Za Primorsko, večja mesta in termalni pas so tropske noči že vsakoletni dogodek, precej nenavadno pa je, da se pojavljajo na visokih nadmorskih višinah.

Kljub temu pa so na Arsu tropske noči na Rogli zabeležili tudi v preteklosti, in sicer 4. ter 8. avgusta leta 2013. »Letos pa je nenavadno to, da bomo verjetno zabeležili dve takšni zaporedni noči,« so zapisali na svojih družbenih omrežjih.

Eno tropsko noč so medtem zabeležili tudi na Pavličevem sedlu, ki leži na nadmorski višini 1337 metrov, dve na Nanosu (1241 metrov), eno na postaji Sveti Trije Kralji (1230 metrov), štiri na Kumu (1211 metrov), štiri na Blegošu (1188 metrov), devet na Slavniku (1020 metrov), pet na postaji Pasja Ravan (1019 metrov) in devet na postaji Davča (1001 meter). Največ, in sicer 11, so jih zabeležili na postaji Šebreljski vrh, ki leži na nadmorski višini 1066 metrov.

V FJK smo letos že dvakrat poročali o tropski noči tudi na 1641 metrov visokem Matajurju v Benečiji. Prvo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK namerila 29. junija, ko se temperatura ni spustila pod 20,1 stopinje Celzija, drugo, še toplejšo, pa 31. julija, ko so namerili najnižjo nočno temperaturo 20,7 stopinje Celzija.