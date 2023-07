Policija preiskuje primer otroka, ki je bil pozitiven na kokain

Na Policijski upravi Koper so v zvezi s primerom šestletnika, za katerega je bilo ugotovljeno, da je pozitiven na kokain, zapisali, da primer še preiskujejo in zbirajo dodatne dokaze. Oče šestletnika, ki je osumljen več kaznivih dejanj, je po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku v Kopru od 13. julija v priporu, so sporočili s PU Koper.

40-letnega očeta šestletnika, ki je bil na toksikološkem testu pozitiven na kokain, so ovadili za omogočanje uživanja prepovedanih drog ter zanemarjanje mladoletne osebe ter surovo ravnanje, so pojasnili na policiji. Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otroka pa do tri leta zapora.

Kot je v četrtek poročala Televizija Slovenija (TVS), je mati po otrokovi vrnitvi od očeta, posumila, da nekaj ni v redu, saj je bilo otroku slabo in ga je bolela glava. Test na prepovedane substance, ki so ga ponovili tudi na urgenci zdravstvenega doma in še enkrat v izolski bolnišnici, je bil pozitiven.

Mati otroka je po navedbah TVS več let opozarjala piranski center za socialno delo, da je oče odvisnik. STA še čaka na pojasnila o ukrepih piranske enote centra za socialno delo, kjer je v teku tudi inšpekcijski nadzor. Zaradi zaščite interesov otroka na podrobna vprašanja o primeru na policiji ne želijo odgovarjati, nadaljujejo pa zbiranje dodatnih obvestil in dokazov, so še zapisali na PU Koper.