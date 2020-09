Policisti odkrili nasada konoplje pri Braniku in Doblarju

Novogoriški policisti so odkrili dva nasada konoplje, in sicer na območju Branika ter na območju naselja Doblar v Občini Kanal ob Soči.

Pri Braniku so našli in zasegli 15 dvometrskih sadik prepovedane droge konoplje. Okoliščine policisti še preiskujejo. O odkritju so obvestili pristojne pravosodne organe. Lastnika nasada še niso izsledili.

Na območju naselja Doblar so odkrili in zasegli še drugi nasad konoplje z osmimi sadikami. Lastnika prav tako še niso izsledili. Primer pa intenzivno preiskujejo.