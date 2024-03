Policisti ugotovili 34 kršitev teže pri tovornih vozilih

Policisti so v poostrenem nadzoru teže tovornih vozil čez vikend na Starodu in Jelšanah, kjer je začasna mejna kontrola, ugotovili 34 kršitev. Večina kršiteljev je bila državljanov Romunije, največ nepravilnosti pa so ugotovili pri kombijih, ki imajo prekoračeno največjo dovoljeno maso 3500 kilogramov, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na Starodu so policisti v soboto ugotovili sedem kršitev po zakonu o cestah, na Jelšanah pa štiri. Vsi kršitelji so bili državljani Romunije.

V nedeljo so policisti ugotovili še več kršitev, in sicer na Starodu 13 (11 državljanov Romunije in dva državljana Ukrajine) ter na Jelšanah 14 kršitev (12 državljanov Romunije in dva državljana Moldavije).

Tudi v ponedeljek je bil na Starodu pretežek kombi, ki ga je vozil državljan Romunije.

Vsi so oglobili po 36. členu zakona o cestah.

Težo tovornih vozil policisti kontrolirajo dnevno in ugotavljajo veliko kršitev. Takšna vozila izločajo iz prometa, saj so na cesti izjemno nevarna, voznikom pa izrekajo globe. Kot so napovedali, bodo tovrstno delo nadaljevali.