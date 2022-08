Položnice naj gredo v izložbe

Zaradi vse bolj nevzdržnega bremena vrtoglavih položnic, ki jih prejemajo trgovci, podjetniki in gostinci, so se pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju (SDGZ) odločili, da pristopijo k akciji stanovske zveze trgovcev Confcommercio »Položnice v izložbi – Bollette in vetrina«, s katero želijo ozaveščati javnost z nesorazmernim povečanjem stroškov za energente in hkrati pozvati vlado, naj odobri nujne ukrepe za zajezitev podražitev in vrnitev stroškov energije na vzdržne ravni za podjetja in potrošnike.

V ta namen so pri SDGZ pripravili plakat, pod katerim lahko trgovci na izložbah ali ob vhodu v prostore izobesijo zadnji račun za energijo oz. elektrika, plin ali oboje, ob tistega, ki se nanaša na isto obdobje pred letom dni. Člane pozivajo, naj pristopijo k akciji ozaveščanja.»Če cene ne bodo padle v zelo kratkem času, številna podjetja tvegajo, da bodo morala spustiti svoje rolete zaradi nevzdržnih stroškov, ki se bodo prelili na izdelke in storitve, kar bo povzročilo splošno povišanje končnih stroškov, ki bremenijo stranke in potrošnike. Dosedanji davčni odbitek, ki jo je predvidela vlada, je zaradi nesorazmernega dviga cen absolutno nezadostna za umiritev razmer,« poudarjajo pri SDGZ.