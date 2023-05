Pomladno vreme do nedelje, prihodnji teden pa bo bolj muhast

Do vključno nedelje nam bo anticiklon zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje, najvišje dnevne temperature bodo zlasti v soboto in nedeljo ponekod, med drugim na Goriškem, presegale 25 stopinj Celzija. Kakšno stopinjo Celzija manj bodo ob morskem vetru namerili na obali. Posamezne plohe in nevihte bodo lahko nastale v popoldanskih urah zlasti v gorskem svetu. Predvsem v soboto ni izključeno, da se bo kakšen nevihtni oblak proti večeru spustil do nižinskih predelov, bolj težko pa do morja. V vsakem primeru, kjer bodo padavine, bo šlo za kratkotrajne in omejene pojave.

Od ponedeljka bo anticiklon oslabel in bodo naši kraji pod postopno večjim vplivom atlantskega zraka, sredi prihodnjega tedna pa bo tudi nastal plitev ciklon nad severnim Jadranom. V ponedeljek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih ali večernih urah bodo nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Od torka bodo, kot kaže, padavine nekaj dni nekoliko pogostejše. V sredo ali četrtek se bo ozračje tudi ohladilo.