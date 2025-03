Ponekod v FJK namerili skoraj 20 stopinj Celzija

Temperature so se pod vplivom anticiklona in sončnega vremena po pričakovanjih še zvišale. Ob dotoku zelo suhega zraka, ki se je spuščal z gorskih predelov, pri čemer se je segreval, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa najvišjo dnevno temperaturo v FJK danes namerila v Čedadu, kjer se je živo srebro povzpelo na 19,5 stopinje Celzija. Takoj za njim je Ariis, prav tako na Videmskem, kjer je živo srebro doseglo 19,4 stopinje Celzija. Na Goriškem so bile temperature okrog ali nad 18 stopinj Celzija. Med najhladnejšimi kraji v nižinskih predelih je bil Trst, kjer so ob morju namerili najvišjo dnevno temperaturo, sicer za ta čas še vedno spoštljivih, 16,4 stopinje Celzija. Zrak je bil suh, relativna vlaga je bila marsikje le 30-odstotna ali malo več. Visoke temperature je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila tudi v gorskem svetu, kjer se je živo srebro ponekod, denimo v Plodnu, povzpelo rahlo nad 10 stopinj Celzija, drugod so bile temperature povečini med 5 in 10 stopinjami Celzija.

Podobno pomladno vreme, kot je današnje, se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, vsaj do vključno sobote. Prevladovala bo jasnina, burja bo jutri ponehala. Noči bodo razmeroma hladne, najvišje dnevne temperature pa bodo malo pod 20 stopinj Celzija.