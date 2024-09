Ponekod že močne nevihte z nalivi in ohladitev za skoraj 10 °C

Prve močnejše nevihte z nalivi so okrog poldneva zajele večji del Tržaške. Največje količine dežja so padle v zahodnih predelih bivše tržaške pokrajine, najmanj pa na skrajnem jugovzhodu. Pri Briščikih je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 14,8 litra dežja na kvadratni meter, temperatura pa se je z jutranjih 28.6 stopinje Celzija spustila natanko na 21 stopinj Celzija. V Zgoniku je v eni uri padlo nekaj več kot 35 litrov dežja na kvadratni meter, kar je skoraj tretjina meseca, temperatura pa se je z 28,6 stopinje Celzija spustila na 19,1 stopinje Celzija. V Šempolaju je padlo 31 litrov dežja in se je temperatura z 29,1 stopinje Celzija spustila na 19,4 stopinje Celzija.

Padavinski pas z nevihtami se pomika proti Trstu iznad Kvarnerja in nato nadaljuje svojo pot proti severozahodu. Na radarski sliki je opaziti, da se nad toplim morjem razvijajo močnejše nevihte. Nevihte so nastale tudi drugod po deželi.

Danes popoldne bo oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo lahko močne. Ob vmesnih premorih, ki bodo ponekod lahko tudi daljši, se bodo zavlekle do jutrišnjega dopoldneva, ponekod ni izključeno, da bo kakšna nevihta nastala tudi v jutrišnjih popoldanskih urah.

Ozračje se je ob padavinah in nevihtah že opoldne tudi drugod na Tržaškem nekoliko ohladilo.