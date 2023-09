Prostovoljci civilne zaščite so popoldne priskočili na pomoč gasilcem in občinskim delavcem v Frisancu na Pordenonskem, kjer je hudournik ob močnih današnjih padavinah poplavil pokrajinsko cesto št. 26. Za sabo je pustil blato in gruščevje. Promet je potekal izmenično enosmerno. Stanje se je zvečer izboljšalo, pristojne službe pa so v pripravljenosti pred novimi pričakovanimi jutrišnjimi in sobotnimi obilnimi padavinami.