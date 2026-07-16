Ekologija in tržaška logistika z roko v roki

Tržaško pristanišče čaka obdobje najobsežnejših infrastrukturnih naložb v zadnjih desetletjih. Da bi gospodarski razcvet potekal z roko v roki z varovanjem okolja, sta pristaniška uprava in deželna agencija za zaščito okolja (Arpa) včeraj podpisali dolgoročni sporazum o sodelovanju, s katerim sta se zavezali k tesnemu in nenehnemu usklajevanju. Okoljski vidiki bodo po novem vključeni že v najzgodnejše, začetne faze načrtovanja projektov ter bodo spremljali izvedbo vseh večjih gradbenih del v pristanišču.

Podpisa, ki bo kot okvir veljal do konca leta 2030, se je poleg predsednika pristaniške uprave Marca Consalva in generalne direktorice Arpe Anne Lutman udeležil tudi deželni odbornik za varstvo okolja in trajnostni razvoj Fabio Scoccimarro. Ta je povedal, da je glavni namen sporazuma sistemska integracija strokovnega znanja obeh ključnih institucij. Namesto da bi se okoljska vprašanja reševala šele ob morebitnih zapletih ali ob koncu gradnje, bosta ustanovi s stalnim dialogom vnaprej določali morebitne kritične točke in pravočasno izvajali ustrezne ukrepe.