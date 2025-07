Posvetovalna komisija porazdelila ostanke

Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino je na današnji seji na daljavo odobrila porazdelitev ostankov v višini 110.000 evrov iz postavke desetih milijonov evrov, ki jo slovenske organizacije v Italiji in javne uprave preko dežele Furlanije - Julijske krajine prejemajo na podlagi državnega zaščitnega zakona št. 38/2001. Na seji, ki ji je predsedoval deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti, so se člani komisije odločili za sledečo porazdelitev: 20.000 evrov bo tako šlo goriškemu krožku Anton Gregorčič za organizacijo posveta in kulturnih dogodkov ob stoletnici smrti Antona Gregorčiča, 8000 evrov bo združenje Blanchin iz Benečije prejelo za poučevanje slovenščine in delavnice v šolah z italijanskim učnim jezikom na Videmskem, 12.000 evrov pa bo šlo društvu Sedej iz Števerjana za pripravo video posnetkov tradicionalnega števerjanskega festivala narodno zabavne glasbe.

Krovni organizaciji manjšine bosta za svoje delovanje prejeli 32.000 evrov – od tega Svet slovenskih organizacij 20.000, Slovenska kulturno-gospodarska zveza pa 12.000, Založništvo tržaškega tiska pa bo prejelo 30.000 evrov za kljubovanje porastu stroškov za tisk in izdajateljsko dejavnost. Zveza slovenskih kulturnih društev bo prejela 8000 evrov za organizacijo Slofesta, goriški Kinoatelje pa 5000 evrov za izvedbo projekta Kinomagnet.

Zunaj te postavke pa so člani komisije tudi sprejeli prošnjo o dodelitvi dobrih 30.000 evrov za dvojezične smerokaze oz. cestne table v občini Srednje na Videmskem. Denar se bo črpal iz postavke, ki je na podlagi 21. člena zakona št. 38/2001 predvidena za razvoj ozemelj v videmski pokrajini, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska manjšina. Iz istega člena, kjer je na voljo skupno 910.000 evrov, bi morali črpati tudi 180.000 evrov, za katere je zaprosil Zavod za slovensko izobraževanje iz Špetra za nakup novega šolskega avtobusa za prevoz otrok v dvojezično šolo v Špeter oz. v poletna središča, saj je trenutni avtobus dotrajan. Okoli tega vprašanja so se slišala tudi stališča, da bi morale za nakup prispevati tudi občine v Benečiji, saj je denar iz 21. člena zaščitnega zakona namenjen prvenstveno za razvoj ozemlja. S tem v zvezi je odbornik Roberti določil, naj člani komisije iz videmske pokrajine v prihodnjih dneh pripravijo skupen predlog o koriščenju omenjene vsote, splošna težnja pa je, da se bo naposled podprl predlog o črpanju sredstev iz omenjenega člena, saj je šolski avtobus nujno potreben, druge rešitve glede financiranja nakupa pa trenutno ni na vidiku.