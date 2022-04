Potres z epicentrom v Bosni in Hercegovini

Ob 23.07 je Bosno in Hercegovino ter okoliške države stresel močan potres z epicentrom v bližini Stolca med Mostarjem in Dubrovnikom. Po prvih podatkih je imel moč 5,7 stopnje po Richterjevi lestvici. Po prvih podatkih so ga čutili tudi v večjem delu Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore in tudi vzdolž Jadranske obale v Italiji. V Mostarju, Dubrovniku in okolici so številni ljudje bežali iz stanovanj, hiš in gostinskih lokalov, poročajo bosanski in hrvaški spletni portali. V Mostarju naj bi nastalo tudi nekaj materialne škode.