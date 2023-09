Povečan promet na slovenskih cestah

Ceste po Sloveniji so danes precej obremenjene. Zastoji so na primorski, gorenjski in štajerski avtocesti ter na cestah ob obali in pri Bledu.

Zastoj vozil je nastal na primorski avtocesti proti Vrhniki, in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici od Podutika mimo Kozarij ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga dva kilometra. Proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod.

Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Vič - Brezovica, Lesce - Bled, Lucija - Strunjan, Šmarje - Koper in Šmarje - Dragonja.