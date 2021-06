»Pozabili« so na Tita in komunistične partizane

Po proglasitvi Dneva spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre so v Italiji poimenovali številne ulice po žrtvah fojb in marsikje jim tudi namenili spomenike. Enega od takšnih so pred leti odkrili v občini Montecchio Maggiore pri Vicenzi, kjer so sedaj staro ploščo zamenjali z novo, ki jo dopolnjuje napis »preganjeni in ubiti s strani komunističnih partizanov maršala Tita«. Župan Marco Peruzzi, ki pripada Ligi in čigar družina izhaja s Cresa, je ocenil, da je bila prejšnja spominska plošča preveč splošna in ni vsebovala »zgodovinske informacije« o krivcih za fojbe. Peruzzi, ki meni, da je takšna sprememba napisa na spomeniku prva v Italiji, pričakuje, da bodo tudi v drugih občinah sledili zgledu Montecchia Maggiore in »nadgradili« spominska obeležja žrtvam fojb. »Treba je bilo čakati 70 let, da smo lahko obelodanili, da so za fojbe odgovorni Tito in njegovi komunistični partizani, ob dejstvu, da so v brezna končali tudi italijanski partizani, ki se niso hoteli podrediti jugoslovanskemu diktatorju«, je ob postavitvi nove plošče dejal župan Peruzzi.

Dodatek k napisu na spominski plošči je pozdravil pokrajinski odbor ezulskega združenja Venezia Giulia-Dalmazia, pomisleke nad županovo pobudo, ki je doživela podporo občinskega sveta (le dva svetnika sta se vzdržala), pa je izrazila lokalna sekcija Zveze partizanov VZPI-ANPI.