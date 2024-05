Mladim dajmo možnost, da izrazijo svoje talente

Deželna predsednica ZSKD Živka Persi je v svojem poročilu uvodoma razmišljala o pomenu kulturnih društev v današnjem času in prostoru, spomnila se je društva Jadro iz Ronk, ki je pred kratkim prekinilo svoje delovanje. »Društva so prva in najbolj izpostavljena postojanka pri oblikovanju podobe nekega kraja,« je bila jasna predsednica ZSKD.

Predsednica je omenila tudi Gorico in Novo Gorico, ki bosta prihodnje leto Evropska prestolnica kulture. S tem v zvezi je omenila projekt, ki ga pri zvezi ravnokar prijavljajo na razpis Small Projects Fund. Persi je spregovorila o mladih, ki jim je treba dati možnost, da izrazijo svoje talente, da so odločevalci in ne le pasivni spremljevalci. To so lani dokazali s projektom Tržaška osmica, ki so ga izpeljali v okviru Slofesta ali na mladinskem večeru, ki je bil v četrtek na sporedu v Števerjanu, in z vse večjo angažiranostjo na Videmskem. Potem je tukaj še mednarodna mladinska likovna kolonija, ki želi prispevati h gradnji skupnega kulturnega prostora.