»Slovenci v DS najbolj prisotni na ozemlju«

Letošnje evropske volitve bodo zares prelomne, saj so v igri demokracija, evropska povezanost in integracija ter solidarnost, zato bo treba napeti vse sile, da skrajno desničarske in suverenistične sile ne pridobijo prevelike teže, da lahko pogojujejo evropsko politiko in da se uveljavijo tiste sile, ki želijo krepiti evropsko povezanost. Na krajevni ravni pa levičarske uprave izvajajo tudi širšo politično vlogo v korist slovenske identitete, Slovenci, ki delujejo v okviru Demokratske stranke, pa so tudi najbolj prisotni na ozemlju. To je bilo slišati na sobotni dopoldanski deželni skupščini koordinacije Slovencev v DS, ki je potekala v Kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini, posvečena pa je bila pripravam na evropske in občinske volitve prihodnjega 8. in 9. junija ter snovanju predloga o posodobitvi deželne volilne zakonodaje.

Na prelomnost letošnjih volitev za obnovo Evropskega parlamenta sta uvodoma spomnili deželna koordinatorka Slovencev v DS Valentina Repini in senatorka Tatjana Rojc, ki sta opozorili na nevarnost zmanjševanja stopnje demokracije ter krepitve skrajne desnice v Italiji in Evropi, kar prinaša nevarnost šibitve Evrope in rahljanja povezave. Zato je treba delo usmeriti v krepitev in pospeševanje notranje integracije in solidarne Evrope ter delati na tem, da se premaga volilna abstinenca ter pokazati, da je glas za DS dober za vse. Edina kandidatka iz Furlanije - Julijske krajine na listi DS je Sara Vito, medtem ko glasovi, dani za stranko Slovenska skupnost, ki na evropskih volitvah podpira Južnotirolsko ljudsko stranko SVP, ta pa je sklenila volilni dogovor z desnosredinsko stranko Naprej, Italija, utegnejo prispevati k izvolitvi predstavnika desnice, je bilo slišati na srečanju. Pri DS snujejo tudi predlog posodobitve deželne volilne zakonodaje, ki je po besedah Valentine Repini veliko bolj ambiciozen od tistega, ki ga predlagata SSk in predsednik dežele FJK Fedriga o slovenski listi, ločeni od političnih koalicij, saj Slovencem omogoča, da so sooblikovalci deželne družbe.

Na srečanju so se predstavili tudi županski kandidati DS na Tržaškem in Goriškem Monica Hrovatin (Zgonik), Maja Humar (Števerjan), Luca Pisk (Sovodnje) in Fabio Vizintin (Doberdob) ter nosilka liste DS v Dolini in hkrati pokrajinska koordinatorka strankine slovenske komponente za Tržaško Alenka Vazzi, svojo desetletno izkušnjo na čelu dolinske občine pa je podal odhajajoči župan Sandy Klun. Med razpravo sta se oglasila bivša parlamentarca Miloš Budin in Tamara Blažina. Prvi je med drugim poudaril, kako levičarske krajevne uprave izvajajo tudi širšo politično vlogo v korist slovenske identitete, s tem da izvajajo politiko sožitja ter pazijo, da so na listah prisotni predstavniki obeh etničnih komponent, slovenske in italijanske. Tudi SSk zdaj prihaja na to, je dejal Budin, medtem ko je Blažina dodala, da so Slovenci v DS najbolj prisotni na ozemlju, najboljši odgovor na kritike in napade pa so konkretno delo, elan, propozitivnost in sposobnost pridobiti mlade kandidate. Livio Semolič pa je poudaril potrebo po strategiji komunikacije, da se tudi sporoči, kako so levosredinske uprave na deželi iz deželnega proračuna zagotovile denar za obnovo Narodnega doma pri Sv. Ivanu v Trstu in Trgovskega doma v Gorici, desna sredina pa iz deželne malhe še ni dala nič, nasprotno je še vzela iz dotacije za manjšino oz. prerazporedila vsote ne oziraje se na stališče deželne posvetovalne komisije za Slovence.