Na mejnem prehodu Sočerga sta iz Hrvaške privozila v Slovenijo italijanska lovca. Med kontrolo orožja v vozilu in temeljitim pregledom serijskih številk ter spremnih listin so policisti ugotovili, da je 44-letni sopotnik brez dokumentov za eno od pušk. Omenjeno puško, znamke beretta, so mu zasegli. Zaradi kršitve zakona o orožju so uvedli hitri postopek. »Pozabljivemu« lovcu so naložili 3000 evrov globe, plačati pa bo moral tudi takso 350 evrov.