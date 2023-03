Požar na strehi morda sprožili solarni paneli

Gasilci iz Vidma so danes okrog 11. ure posredovali v Sedeglianu na Videmskem, kjer so na strehi hleva zagoreli solarni paneli. Ogen se je deloma razširil tudi na leseno kritino. Gasilci so požar uspeli pogasiti, preden bi zajel večji del strešne konstrukcije, poškodoval je tako le površino nekaj kvadratnih metrov. Trenutno pregledujejo stavbo in lesene tramove, da ne bi bilo še kakšnega skritega žarišča. Vzroke požara, v katerem na srečo ni bilo poškodovanih, še preiskujejo. Ni izključeno, so sporočili gasilci, da ga je povzročilo slabo delovanje solarnih panelov.