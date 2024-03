Pozdrav »ciao« zmotil slovenskega poslanca

Reberšek se je oglasil med obravnavo zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, ki ga predlaga vladajoča koalicija predsednika Roberta Goloba. »Tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovensko,« je dejal še predstavnik NSi. Njegova stranka glede omenjenega zakona grozi tudi z referendumom.

Besede poslanca so odmevale v nekaterih slovenskih medijih, zlasti pa na družbenih omrežjih. Posebno kritični do Reberška so nekateri pripadniki italijanske narodne skupnosti. Nekdanji komenski župan, poslanec in minister Marko Bandelli je opozoril poslanca NSi, da je »ciao« na Primorskem »ljubkovalen, prisrčen in spoštljiv pozdrav.«