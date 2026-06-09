Pozivajo k transverzalni podpori neodvisnih založb v FJK

Zakonski predlog o ukrepih za podporo malim in srednjim neodvisnim založbam v Furlaniji - Julijski krajini nosi sicer podpise svetnikov opozicije, v prvi vrsti Manuele Celotti (Demokratska stranka) in Marka Pisanija (Slovenska skupnost), v opoziciji pa upajo, da bo v deželnem svetu doživel transverzalno podporo, saj gre za področje, ki si to zasluži. Krajevne neodvisne založbe namreč prispevajo k promociji kulture in branja, a tudi k promociji krajevnih avtorjev in tudi jezikov, ki se govorijo v FJK ter na splošno k promociji ozemlja samega ter njegovega gospodarstva. Tako je bilo rečeno na današnji predstavitvi zakonskega predloga v prostorih deželnega sveta FJK v Trstu, ki sta ga kot že rečeno v prvi vrsti podpisala Celotti in Pisani, poleg njiju pa še vsi ostali deželni svetniki opozicije.

Tovrsten zakon o podpori neodvisnim založbam imajo že v več italijanskih deželah, predlog opozicije v FJK pa je rezultat poslušanja oz. soočenja s krajevnimi založbami, katerih zahteve skuša posredovati, je bilo rečeno na predstavitvi. Besedilo obsega enajst členov in med drugim predvideva izplačevanje deželnih prispevkov založbam za sodelovanje na knjižnih salonih in sejmih na nacionalni in mednarodni ravni ter za organizacijo tovrstnih, tudi čezmejnih dogodkov, dalje za prevajanje del, ki izidejo pri teh založbah, v tuje jezike oz. jezike manjšin v FJK, pa tudi za izobraževanje oz. usposabljanje osebja teh založb, tehnološko posodobitev in inovacije, za izdajanje in širjenje publikacij, ki promovirajo zgodovino, naravne, kulturne in krajinske lepote, turizem, kulinariko, običaje ter večjezično stvarnost dežele, za produkcijo avdioknjig in elektronskih knjig ter za organizacijo posebnih projektov za promocijo in širjenje deželne knjižne produkcije in branja. Poleg tega pobudniki zakona predlagajo tudi deželno podporo za t. i. »polico deželnega založništva« oz. niz dogodkov s ciljem širjenja in nudenja vidljivosti deželni založniški produkciji, ter uvedbo deželnega in krajevnih omizij za založništvo, na katerih bi predstavniki dežele FJK, krajevnih uprav in založb razpravljali o promociji dejavnosti založb, izmenjavi dobrih praks in drugih problematikah, vezanih na omenjeno področje. Za vse omenjeno predlagajo finančno kritje v višini 3.750.000 evrov za triletje 2026-2028, kar pomeni 1.250.000 evrov na leto.

Kot že rečeno, gre za predlog opozicije, a pobudniki upajo v transverzalno podporo, ko bo predlog priromal v deželni svet. Optimizem jim vliva tudi razplet srečanja z deželnim odbornikom za kulturo Mariom Anzilom, ki je po njihovih besedah pokazal določeno odprtost do predloga. Zaradi tega je po njihovih besedah zakonski predlog tudi odprt za nove predloge in pripombe tako iz vrst založnikov kot iz vrst večine