Pozor na lažno elektronsko sporočilo!

Policija opozarja na lažno elektronsko sporočilo, ki kroži po spletu. V njem se goljufi izdajajo za pomočnika generalnega direktorja policije Jožeta Senico, policija pa v njem ponuja sofinanciranje podjetij. Gre za goljufijo, zato na sporočilo ne odgovarjajte in ga takoj izbrišite, so sporočili s Policijske uprave Koper.E-sporočilo se glasi: »Smo slovenska nacionalna policija. Slišali smo za odličnost vašega podjetja. Imamo proračun, ki ga sofinancira ministrstvo za notranje zadeve naše slovenske vlade. Potrebujemo vašo ceno za ta proračun. Prosimo, da svojo ponudbo oddate pred 16. septembrom 2022. Poiščite priponko in nam sporočite, če potrebujete več informacij. Lep pozdrav, Jože Senica.«

Policija svetuje, da sporočilo preprosto izbrišete.

Na spletni strani Varni na internetu pa opozarjajo, da se v priponki skriva trojanski konj, ki okuži računalnik.