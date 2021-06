Pravi izziv prihaja šele zdaj

»Največji paket za okrevanje gospodarstva v evropski zgodovini, še večji od Marshallovega načrta«. Pa tudi »priložnost, ki se ponudi le enkrat v življenju«. Tako je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v Rimu opisala program za okrevanje gospodarstva po pandemiji NextGenerationEU, ki znaša okoli 800 milijard evrov, in spomnila, da bo največji delež prejela ravno Italija (191,5 milijarde). »Gre za izreden ukrep v izrednih razmerah, Italija se je v tem težkem letu izkazala in vsi smo jo opazovali,« je pristavila.

Premierju Mariu Draghiju je predsednica izročila dokument s pozitivnim mnenjem komisije, ki prižiga zeleno luč italijanskemu Nacionalnemu načrtu za okrevanje in odpornost (NNOO). Ta bo tako kot načrti ostalih držav članic EU v roku štirih tednov predmet presoje Sveta EU, nakar bo posameznim državam mogoče izplačati prve tranše, je pojasnila predsednica Evropske komisije. Italija bo sprva prejela 24,89 milijarde evrov, »kolikor so včasih znašali letni zneski finančnih zakonov,« je obseg razpoložljivih finančnih sredstev s primerjavo opisal Draghi, ki je dejal, da je odobritev načrta Italiji v ponos, pravi izziv pa prihaja šele zdaj, ko bo treba udejanjiti reforme in naložbe.

S 191,5 milijarde evrov, katerim se bo dodalo še 30 milijard iz dodatnega sklada, naj bi Italija izpolnila obveze na šestih področjih, to so: digitalna inovacija; ekološka tranzicija; posodobitev infrastrukture; izobraževanje in raziskovanje; vključevanje in kohezija; zdravstvo.