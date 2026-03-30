Prečrpati so morali 37 tisoč litrov goriva

Danes dopoldne se je na odseku avtoceste A4 med Vilešem in Palmanovo začela zahtevna operacija. Zaradi okvare na tovornjaku so morali na terenu posredovati gasilci in posebne enote NBCR za delo z nevarnimi snovmi. Gasilci iz Vidma in Trsta so prispeli okrog 11. ure in najprej zavarovali kraj, kjer je obtičala cisterna z gorivom. Nato pa so začeli s tveganim in zamudnim opravilom – prečrpavanjem tovora. Cisterna je namreč prevažala kar 37.000 litrov goriva, mešanice dizla in bencina.

Da bi preprečili morebitno iztekanje ali nesrečo, je bilo treba celotno količino goriva varno pretočiti v drugo vozilo s cisterno, kar zahteva posebno oprevidnost. Zaradi intervencije in prisotnosti gasilskih vozil na tem delu avtoceste občasno še prihaja do zastojev. Trenutno je zaprt uvoz na avtocesto pri Palmanovi v smeri proti Benetkam. Prav tako ni mogoč prehod z avtoceste A34 na avtocesto A4 v smeri proti Benetkam. Družba Autostrade Alto Adriatico voznikom, ki potujejo iz Trsta proti Benetkam, svetuje izvoz v Vilešu in pot po državni cesti št. 14 v smeri proti Červinjanu. Na avtocesto A4 je mogoče znova zapeljati pri cestninski postaji San Giorgio di Nogaro.