Predsednica od strank pričakuje odgovornost

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je bila danes znova zelo jasna. Prvakom političnih sil, ki so se po neuradnih izidih parlamentarnih volitev uvrstile v državni zbor, je včeraj dejala, da so volivke in volivci svojo odgovornost opravili, zato je sedaj na vrsti odgovornost izvoljenih strank. Zato v naslednjih tednih pričakuje več krogov posvetovanj, na katerih bi se morali politiki različnih nazorov osredotočiti na skupna izhodišča in predvsem dobro države. Zaradi domačih in mednarodnih okoliščin namreč ocenjuje, da bi bilo dobro novo vlado dobiti čim prej, saj je po njenem mnenju zavlačevanje v danih geopolitičnih razmerah neodgovorno.

Današnji neformalni pogovor pri predsednici države ni prinesel premikov, saj so si stranke po petkovem srečanju s premierjem in predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom - prisotni so bili člani Socialnih demokratov, Demokratov, Levice in Resnice - enako oddaljene kot pred volitvami. Obrisa bodoče koalicije tako še ni na vidiku in ni pričakovati, da se bodo razlike v dojemanju poti, ki naj bi jo Slovenija ubrala v prihodnosti, zgladile v sredo, ko je na programu naslednje srečanje. Na njem tudi tokrat ne bo sodelovala (sicer nepovabljena) stranka SDS Janeza Janše, prav tako bo odsoten trojček NSi, SLS in Fokus. Prvi mož NSi Jernej Vrtovec je že napovedal, da za pogovore z Golobom niso na voljo.