V Izraelu za terorizem odslej možna smrtna kazen

Izraelski parlament je sprejel zakon, ki bo omogočil usmrtitve Palestincev, obsojenih zaradi terorističnih napadov s smrtnim izidom. Za predlog tega zakona so se zavzele predvsem najbolj skrajno desne stranke. Več evropskih držav in mednarodnih organizacij ga je ostro kritiziralo. Zakon je podprlo 62 poslancev Knesseta, izraelskega parlamenta, proti jih je bilo 48.

Zakon predvideva, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja smrtonosnih napadov, ki se štejejo za »teroristična dejanja«. Palestincem na Zahodnem bregu, ki ga Izrael okupira od leta 1967, vedno sodijo vojaška in ne civilna sodišča. Smrtno kazen z obešanjem bi v skladu z zakonom morali izvesti v roku 90 dni od obsodbe, v »posebnih okoliščinah« pa bi jo lahko zamaknili za obdobje do 180 dni ali prekvalificirali v dosmrtno zaporno kazen.

Predlog je podprla zlasti skrajno desna stranka Judovska moč pod vodstvom ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira. Pred glasovanjem je v parlamentu nosil priponko v podobi zanke za obešanje. Nekateri člani opozicije in zagovorniki človekovih pravic v Izraelu napovedali, da bodo zakon spodbijali pred vrhovnim sodiščem, ki ga bo verjetno zavrnilo, še navaja AFP. Nekdanji direktor obveščevalne službe Mosad in opozicijski poslanec Ram Ben Barak je izrazil ogorčenje nad predlogom. Predlog je ostro kritizirala tudi mednarodna skupnost, medtem ko se Izrael že dlje časa sooča z obsodbami in kritikami zaradi porasta nasilja naseljencev nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu.Zunanji ministri Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije so v nedeljo v skupni izjavi sporočili, da je predlog zakona diskriminatoren in predstavlja tveganje za demokratične zaveze Izraela.

Izrael je smrtno kazen sicer odpravil leta 1954, vendar jo je zakonodaja v določenih primerih še naprej dovoljevala. Usmrtitev nemškega nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna leta 1962 je bil zadnji primer, ko je bila dejansko izvršena smrtna kazen, ki jo je izreklo sodišče v Izraelu.