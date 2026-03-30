V Sloveniji nič več omejitev pri točenju goriva

Slovenska vlada je danes preklicala odlok o omejitvi največje količine prodanega goriva na dan na posameznem bencinskem servisu, saj se je stanje na trgu stabiliziralo. Omejitev točenja goriva je bila sicer v veljavi od 22. marca, vlada pa je želela na ta način zmanjšati težave pri oskrbi z naftnimi derivati.

Točenje goriva je bilo na posameznem servisu od 22. marca dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko.Vlada se je za te omejitve odločila zaradi težav pri oskrbi z naftnimi derivati. Iz dnevnih poročil, ki ji jih posredujeta dva največja trgovca z naftnimi derivati, Petrol, ki je v delni državni lasti, in Mol Slovenija, pa zdaj izhaja, da sta se povpraševanje na trgu in oskrba na bencinskih servisih stabilizirala.

Vlada je zato danes na dopisni seji odlok o omejitvah največje količine prodanega goriva preklicala, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Nezadovoljna je bila sicer predvsem z razmerami na Petrolovih bencinskih servisih. Tržni inšpektorat RS je 21. marca v nadzoru, v katerega je bilo vključenih 41 bencinskih servisov, od tega 38 Petrolovih, ugotovil, da so se dobave v zadnjih 14 dneh izvajale manj pogosto, v zadnjih dveh pa so bile manjše za polovico in ponekod tudi za dve tretjini.Vlada je ob nastalih razmerah ministrstvu za notranje zadeve 22. marca naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona, Slovenski državni holding pa je minuli teden vložil zahtevo za sklic skupščine Petrola, na kateri bi delničarji odločali o predlogih za izvedbo niza posebnih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna.

Vodstvo Petrola s Sašem Bergerjem na čelu ves čas vztraja, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo. Posredno ena večjih delničarjev Petrola Dari in Vesna Južna, slednja je tudi predsednica nadzornega sveta družbe, pa sta danes zanikala domnevno vmešavanje v poslovanje družbe in pritiske na njene odgovorne osebe.Zakonca Južna sta prek Perspektive FT in Vizije Holdinga skoraj devetodstotna lastnika Petrola. Država ima v družbi neposredno (10,8 odstotka) ter prek SDH (12,7 odstotka) in Kapitalske družbe (8,6 odstotka) približno tretjinski delež. Največji posamični lastnik družbe je slovaško-češka finančna skupina J&T z 12,78-odstotnim deležem.