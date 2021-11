Pred 80 leti se je prvič oglasil Kričač, ilegalni radio OF

Najprej tiktakanje ure, potem vabilo – »Slovenci, poslušajte! Govori radio OF. Govori radio OF!« –, zatem pa še pesem Naprej zastava slave, takratna slovenska himna. Tako se je na današnji dan pred natanko 80 leti v takrat okupirani Ljubljani začelo oddajanje Radia Kričač, ilegalne radijske postaje Osvobodilne fronte.

V eter je poslal 50 oddaj s 23 lokacij v Ljubljani, so sporočili iz ljubljanske mestne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Radio je na kratkih valovih oddajal trikrat na teden po 15 minut, prvič 17. novembra 1941 zvečer, nazadnje 4. aprila 1942. Ena izmed lokacij, s katerih je oddajal Radio Kričač, je bil dom Vitomila Zupana na Valjavčevi ulici.

Vsako oddajo so začeli s tiktakanjem ure in pesmijo Naprej zastava slave, na koncu oddaje pa so povedali, kdaj bo naslednje oddajanje. »V svojih oddajah so sodelavci Kričača dvigovali moralo, spodbujali ljudi k razmisleku in dejanjem upora, vlivali pogum in željo po boju, kar vse je bila tudi srčika vseh sporočil izvršnega odbora OF. Zanikali so tudi vse vznemirljive in siceršnje novice, ki so jih trosili tuji in domači sovražniki,« so ob tem zapisali v ljubljanski mestni organizaciji ZZB NOB. Dodali so, da je radio bolj kljuboval okupatorju kot pa informiral.

Sodelavci radia so 7. februarja 1942 pripravili tudi enourno kulturno oddajo z govorom Prežihovega Voranca, recitacijami in glasbo, oddajanje pa končali s pesmijo Hej Slovani. Šlo naj bi za prvi kulturno-umetniški program v okupirani Evropi med 2. svetovno vojno.

Vse oddaje so potekale zvečer, razen zadnje, v nedeljo, 4. aprila 1942, ko je stopila v veljavo uredba okupatorskih oblasti, da morajo vsi lastniki radijskih sprejemnikov te oddati in s streh odstraniti antene. Kljub prizadevanjem italijanski okupator radia ni nikoli odkril.