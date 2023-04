Pred nami obdobje z značilnim aprilskim vremenom

Pred nami je obdobje z značilnim aprilskim vremenom, v bližnji prihodnosti se bodo vrstile spremembe, izmenjavali se bodo viški in padci. Danes in jutri se bo prehodno okrepil zračni tlak, ki bo zagotavljal nekaj več stanovitnosti. V četrtek se bo alpskemu območju vzvratno od severovzhoda približalo hladno višinsko jedro, nato pa bo od petka ves konec tedna prevladoval anticiklon. V ponedeljek in torek pa se bo predvidoma od zahoda približala atlantska višinska dolina.

Dogajanje bo torej kar pestro in mestoma nepredvidljivo, evolucija je še deloma negotova, matematični izračuni jo namreč ne uspejo popolnoma zarisati. Pred nami namreč ni izrazitih anticiklonov in tudi ne večjih poslabšanj. Prevladovale bodo zlasti spremembe. Le manjši odklon od pričakovanega pa bo lahko bistveno spremenil vremensko sliko v bolj ali manj sončno oz. deževno.

Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bodo možne krajevne padavine, lahko v obliki posameznih ploh. Najmanj verjetne bodo ob morju, kjer bo tudi nekaj več sončnega vremena. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, mestoma se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v gorah in v severnih nižinskih predelih. Nekaj več spremenljivosti bo tudi drugod. Temperature bodo nekoliko nižje kot v sredo.

Od petka do nedelje bo povečini pretežno jasno, v petek bo lahko ponekod še občasno nespremenljivo. Topleje bo,

živo srebro se bo povsod povzpelo nad 20 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burja.

V ponedeljek in torek kaže na povečini spremenljivo do pretežno oblačno vreme z morebitnimi kratkotrajnimi vmesnimi razjasnitvami. Občasne padavine bodo verjetnejše, vmes bodo lahko tudi plohe in nevihte. Nekoliko se bo ohladilo.