»Predlagane kandidature so zame zavezujoče«

»Zatem, ko so o možnih predlogih za kandidature razpravljali na pokrajinski strankarski ravni, se je sestalo deželno vodstvo stranke in vzelo na znanje predlagana imena, začenši z aktualnima parlamentarkama, Deboro Serracchiani in Tatjano Rojc,« je včeraj predloge za parlamentarne kandidature komentiral deželni vodja Demokratske stranke za FJK Cristiano Shaurli. Dodal je, da so poleg že omenjenih v igri tudi druga imena, kot so Francesco Russo, Franco Iacop in Paolo Coppola.

»Evidentirana imena so zame zavezujoča, glede teh se bom vsekakor soočil s sekretarjem stranke Enricom Letto. Takrat, ko bodo zapečatene kandidatne liste, bo odločen tudi vrstni red na njih,« je povedal Shaurli. Pri tem bodo vsekakor upoštevali kompetence in osebnostne značilnosti posameznih kandidatov, je napovedal, pozorni pa bodo tudi na to, da bodo kandidati odražali deželno ozemeljsko raznolikost in različnimi občutljivosti, ki jih ta prinaša. Med imeni, ki so jih predlagali pokrajinski odbori stranke, sta tudi Caterina Conti za Tržaško in Marco Rossi za Goriško, je razkril Shaurli in dejal, da bodo ta »na nek način dopolnila seznam, ki ga deželno vodstvo DS predlaga državnemu za sestavo list tako v večinskih okrožjih kot v proporcionalnem delu«.