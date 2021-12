Predstavili Googlovo spletno zbirko o naravni in kulturni dediščini Slovenije

V okviru projekta Google Arts and Culture: Slovenija so danes odprli spletno zbirko slovenske kulturne dediščine, njenih naravnih lepot, mitov, pravljic in običajev. Projekt bo mnogim po svetu, ki Slovenije morda ne poznajo, nudil možnost, da zaslutijo njene lepote, posebnosti in kulturo, je prepričan predsednik republike Borut Pahor.

Predsedniška palača je bila ena izmed prvih znamenitosti v Sloveniji, ki jo je Google predstavil znotraj projekta Ulični pogled (Street view) leta 2014, je povedal Pahor. Direktor Google Arts and Culture Amit Sood je pojasnil, da je storitev brezplačno dostopna prek spleta in v obliki aplikacije za pametne telefone.

V okviru projekta so med drugim predstavljeni slovenski gozdovi, način priprave velikonočnih pisanic in potice ter kurenti. S pomočjo planinske zveze so obiskovalcem ustvarili priložnost, da v virtualni obliki obiščejo vrh Triglava. Prav tako je mogoče prisluhniti slovenskim pravljicam, ki jih spremljajo edinstvene ilustracije.

Zbirka vsebuje več kot 60 zgodb in virtualnih ogledov, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi več kot 1200 fotografij, umetnin in fresk.