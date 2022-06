Prefekt čaka na predloge krovnih organizacij glede slovenskih zastav

Tržaški prefekt in vladni komisar za Furlanijo - Julijsko krajino Annunziato Vardè je na včerajšnjem sestanku s slovenskim konzulom v Trstu Petrom Golobom, s predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila in predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem izrazil pripravljenost za posredovanje pri vladi za rešitev vprašanja neizobešanja slovenskih zastav ob volitvah (in ne samo).

V minulem vikendu, ko so v Devinu - Nabrežini potekale lokalne volitve, drugje pa referendumi, je namreč v Tržaški javnosti – ne prvič – odmevala novica o odsotnosti slovenskih trobojnic pred volišči. Prefekta je na to že v nedeljo opozorila senatorka Tatjana Rojc. K srečanju s prefektom je pozvala tudi slovenska diplomacija, ki diskretno, a pozorno spremlja dogajanje na tem področju. Odziv je bil hiter, saj je do sestanka s predstavnikoma civilne družbe in s slovenskim diplomatom prišlo že včeraj.

»Prefekt je pokazal zanimanje, da bi se za to vprašanje našlo ustrezno rešitev. Temu je vsekakor naklonjen,« je po srečanju povedal konzul RS v Trstu Peter Golob in ocenil, da je bil sestanek pozitiven. »Zaenkrat kaže dobro,« je dejal. Prefekt je sogovornikom predlagal, naj pripravijo skupen predlog, na podlagi katerega bi lahko za rešitev vprašanja slovenskih zastav interveniral v Rimu.

SKGZ in SSO bosta sedaj morali zbrati in preučiti razna mnenja in razsodbe ali druge odločitve glede izobešanja zastav, pri čemer nameravajo seveda sodelovati s pravno stroko, je povedala Ksenija Dobrila. Nalogi sta dve, je po srečanju komentiral Walter Bandelj. »Pripraviti skupen predlog, vzporedno s tem pa bo treba pripraviti tudi osnutek za spremembo 6. člena deželnega zakona 27/2001, da bi bila v njem po novem natančna definicija zastave, v kateri se prepoznavamo Slovenci v Italiji, kot so to že storili za furlansko skupnost,« je povedal Bandelj.