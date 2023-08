Pregreto ozračje se je začelo ohlajati

Pregreto ozračje se počasi že malo ohlaja. Še vedno je vroče, toda temperature so bile v minuli noči vendarle nekoliko nižje, ponekod kar nekaj stopinj Celzija, kot v včerajšnji noči. Jutri in v nedeljo bo predvidoma povečini še kakšna stopinja Celzija manj, vročina pa bo začela občutneje popuščati od ponedeljka.

Na Kraški planoti se je v današnji noči, ko ni bilo burje, ki bi dodatno segrevala ozračje, temperatura spustila pod 20 stopinj Celzija. V Zgoniku je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes ponoči namerila najnižjo nočno temperaturo 19,5 stopinje Celzija, torej skoraj 7 stopinj Celzija manj kot včeraj, ko je bila kar 26,4 stopinje Celzija. V Trstu ob morju je bila najnižja nočna temperatura 26,4 stopinje Celzija, najvišja nočna pa 28,3 stopinje Celzija, ki so jo namerili opolnoči. Včeraj opolnoči pa je bilo kar 30,8 stopinje Celzija. V Trstu gre še vedno za zelo visoke temperature, ki mnogim onemogočajo spanec, ki pa vseeno kažejo, da se ozračje vendarle počasi malo ohlaja.

Dejstvo, da je največja vročina za nami in da se krivulja počasi obrača navzdol potrjujejo tudi radiosondaže. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 20,6 stopinje Celzija. Gre še vedno za zelo visoko temperaturo, ki za približno 8 stopinj Celzija presega dolgoletno povprečje, vseeno pa nekoliko manj kot v preteklih dneh, ko je radiosonda na isti višini zabeležila letošnjo najvišjo vrednost 22,2 stopinje Celzija.

Od danes do vključno nedelje bo prevladovalo sončno in vroče poletno vreme. Temperature bodo povečini za kakšno stopinjo Celzija nižja kot v preteklih dneh. Toplotna obremenitev bo vseeno še velika in bo rahlo popuščanje vročine zaznavno le občasno in ponekod.

Vročina bo popustila od ponedeljka, ko bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta. Severni zrak bo izpodrinil subtropskega.

V ponedeljek se bodo pojavljale padavine in nevihte, ponekod lahko tudi močne. Občutno se bo ohladilo.

V torek in sredo bo delno jasno do spremenljivo oblačno in kar sveže.