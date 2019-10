Prehodno izboljšanje

Vremenska fronta, ki je ponoči prešla naše kraje, se po pričakovanjih hitro oddaljuje. Vreme se je izboljšalo, v prihodnjih urah bo povečini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 22 stopinj Celzija. Za ta čas bo toplo.

Ponoči so se pojavljale povečini zmerne padavine, mestoma je nastal tudi kakšen naliv. Količine dežja so bile največje v severnih goratih predelih. Po vremenski fronti pa so temperature ostale v bistvu nespremenjene, kajti zračni tok se ni spremenil in proti nam vseskozi priteka razmeroma topel sredozemski zrak.

Sončno vreme bo prevladovalo tudi jutri, medtem ko bodo naši kraji od petka do nedelje pod izrazitim vplivom za ta čas toplih in vlažnih sredozemskih tokov.