Prejemali nadomestilo in državljanski dohodek ter delali na črno

Finančni policisti iz Pordenona in iz kraja San Vito so odkrili 3 delavce na črno, ki so nezakonito prejemali mesečno nadomestilo za brezposelnost oz. državljanski dohodek. Na črno so bili zaposleni na področju gostinstva, trgovanja z železnimi odpadki in vrtnarstva. Dva od njih, italijanski in kolumbijski državljan, sta prejemala državljanski dohodek, tretji, italijanski državljan, pa je prejemal mesečno nadomestilo za brezposelnost. Trojico, ki je nezakonito prejemala nadomestila, so prijavili sodni oblasti in zavodu INPS. Delodajalcem pa so naložili slano globo, ker jih niso prijavili na delovni urad, inšpektoratu pa so predlagali zamrznitev dejavnosti.