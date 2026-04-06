Prelaz Ploče v Karnijskih Alpah ostaja zaprt

Cestni prelaz Ploče v Karnijskih Alpah na meji med Italijo in Avstrijo, ki ga je pred dvema letoma zasul zemeljski plaz, ostaja zaprt tudi med velikonočnimi prazniki. Odprtje ceste je predvideno 18. maja.

Ker so morali dela na prelazu Plöcken/Passo di Monte Croce Carnico v zadnjih tednih zaradi slabih vremenskih razmer večkrat ustaviti, se želi italijansko podjetje za upravljanje cest ANAS izogniti prekinitvam del med velikonočnimi prazniki. »Z načrtovanim ponovnim odprtjem 18. maja bo državna cesta čez dan v celoti odprta za promet,« so sporočili.

Dodali so, da bodo morda tudi po 18. maju še potrebne občasne nočne zapore, med drugim zaradi odstranitve gradbenih strojev in opreme. Prav tako bodo še nekaj časa ostale v veljavi lokalne zapore voznih pasov, ki se urejajo s semaforji.

Na cesto, ki povezuje Italijo in Ziljsko dolino na avstrijskem Koroškem, se je 2. decembra 2023 vsul plaz skal. Vrednost sanacije, med katero je bil prelaz občasno z določenimi omejitvami odprt za promet, je znašala 15 milijonov evrov, od česar je polovico zagotovila dežela Furlanija-Julijska krajina, preostanek pa ANAS.

Od 7. aprila do 15. junija bo zaprt tudi vzhodneje ležeči cestni prelaz Mokrine, ki povezuje kraja Tabljo na italijanski in Šmohor na avstrijski strani. Zapora je posledica gradbenih del na italijanski strani.