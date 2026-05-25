V Čedadu se na županski položaj vrača Attilio Vuga

V čedajsko občinsko palačo se po dobrih petnajstih letih vrača Attilio Vuga, ki je med letoma 2000 in 2010 tam že bil prvi občan. Čedajci so mu na občinskih volitvah – volišča so bila v nedeljo odprta cel dan, danes pa do 15. ure – spet izkazali zaupanje, kaže izid, ki so ga pokazale volilne skrinjice.

Kandidat Bratov Italije in stranke Naprej, Italija, je po še neuradnih podatkih zmagal s približno 47-odstotno podporo in tako premagal levosredinskega kandidata Fabia Manzinija (okoli 41 %), pa tudi dosedanjo županjo Danielo Bernardi, ki jo je v prizadevanjih po vnovični izvolitvi (bolj na papirju kot pa z resničnimi dejanji) podprla Liga. Slednjo je podprlo kakih 10 odstotkov glasujočih.

Vugova prednost se je pokazala že ob objavi rezultatov s prvih volišč. Razlika z drugouvrščenim Manzinijem se je v teku popoldneva nekoliko zmanjšala, a ne dovolj, da bi se levosredinski kandidat lahko veselil zmage. Kljub razkolu med strankami, ki se umeščajo desno od politične sredine, tako v Čedadu levi sredini ni uspel veliki met. Upravičeno je mogoče sklepati, da so določeno težo v danih okoliščinah odigrale tudi desetletne Vugove županske izkušnje.