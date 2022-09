Premier Robert Golob pričakuje nadaljevanje dialoga med državama

Premier Robert Golob je po nedeljskih parlamentarnih volitvah v Italiji, na katerih je zmagala postfašistična stranka Bratje Italije, danes izrazil pričakovanje, da bo dialog z Italijo tudi po oblikovanju nove vlade v Rimu tako kot doslej potekal še naprej popolnoma normalno. Čestital je vsem zmagovalcem volitev. Izpostavil je, da se je treba zavedati, da živimo v Evropski uniji, ki je zveza enakopravnih držav, v katerih se politika menja, tako kot se menja tudi v Sloveniji.

»Prepričan sem, da samo menjava usmeritve neke vlade znotraj EU ne more biti na noben način nekaj, kar bi nas moralo resno skrbeti, zato ker EU temelji na istih vrednotah, to so vrednote postvojne ureditve, v katerih ni prostora za fašizem,« je pojasnil.

Zato se ne želi obremenjevat z napovedmi. Raje verjame, da so italijanski volivci in volivke »izbrali zase najboljšo vlado«, in jim je pri tem zaželel vso srečo.

Slovensko manjšino v Italiji je označil kot eno od zmagovalk na volitvah, glede na to, da vse kaže, da je bila senatorka slovenskih korenin Tatjana Rojc znova izvoljena v senat. »Mogoče je tudi ta mala zmaga tista, ki nas lahko navdaja z optimizmom, tudi za slovensko manjšino. Za kaj več pa bo potreben čas,« je dejal ter se znova zavzel za spoštljiv dialog, tudi na meddržavni ravni.