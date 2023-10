Premierja Golob in Meloni sredi novembra v Rimu o nadzoru na meji

Premier Robert Golob se bo sredi novembra mudil na obisku pri italijanski kolegici Giorgii Meloni, s katero bosta govorila tudi o italijanskem nadzoru na meji s Slovenijo. Kot je Golob povedal danes v Bruslju, pričakuje, da bo Italija nadzor odpravila pred božičem, tako da bo lahko to storila tudi Slovenija na svojih mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Premier je ob prihodu na dvodnevno zasedanje voditeljev EU pojasnil, da bo na uradnem obisku v Rimu 14. novembra, ko bosta s premierko Meloni govorila tudi o nadzoru na notranjih schengenskih mejah. Slovenija je začasni nadzor na mejah z Madžarsko in Hrvaško uvedla 21. oktobra. Sprva naj bi trajal do 30. oktobra z možnostjo podaljšanja. Za ta ukrep se je odločila, potem ko jo je Italija obvestila, da bo v tem času uvedla začasni nadzor na meji s Slovenijo.

»Pomembno je, da zaenkrat izgleda, da bo to trajalo dva meseca od uvedbe in da naj bi se to zaključilo pred božičnimi prazniki. Res si želimo, da bo tako tudi ostalo,» je povedal Golob. Dodal je, da so ukrepi Slovenije in Italije usklajeni.

V odgovoru na vprašanje, ali je Slovenija s tem izgubila argumente za nasprotovanje nadzoru, ki ga Avstrija od leta 2015 izvaja na meji s Slovenijo, je poudaril, da »gre za dve popolnoma različni zgodbi«.