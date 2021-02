Prepoved prehajanja deželnih meja je za zdaj podaljšana do 25. februarja, je sklenil Svet ministrov vlade v odstopu Giuseppeja Conteja. Nocoj bodo po posvetovanju z znanstveno-tehničnim odborom sporočili tudi morebitne novosti na rumenem, oranžnem in rdečem seznamu. Kot kaže, bo FJK ostala na rumenem seznamu. Dežele Ligurija, Toskana in Abruci ter pokrajina Trento pa naj bi se pridružile Umbriji in pokrajini Bocen na oranžnem seznamu.